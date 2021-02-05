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В Миассе пьяная женщина заявила в полицию, что ее изнасиловал конь

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В Миассе пьяная женщина заявила в полицию, что ее изнасиловал конь

В Миассе (Челябинская область) пьяная женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал конь. В рапорте так и написали, в то время как потерпевшая подразумевала мужчину.

В социальных сетях появился снимок рапорта, в котором указано, что третьего февраля в 23 часа 35 минут в дежурную часть отдела полиции «Южный» ОМВД по Миассу поступил звонок от 46-летней женщины, которая заявила, что ее изнасиловал конь.

«Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Как выразилась, так сотрудник полиции и написал в рапорте, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Миассу. – По данному факту проводится проверка».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что женщина говорила о мужчине, но назвала не его имя и фамилию, а прозвище.

«В дальнейшем факт преступления не подтвердился. Вместе с тем, обращение гражданки было сфотографировано вольнонаемным работником ОМВД и размещено в общем доступе в социальной сети. По данному факту проведена проверка. Работник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - добавили в региональном полицейском Главке.