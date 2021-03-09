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В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа

Златоустовским транспортным прокурором проводится проверка по факту схода двух вагонов грузового поезда. К расследованию инцидента подключилась транспортная прокуратура.

ЧП произошло восьмого марта на путях необщего пользования на станции Миасс. При роспуске с сортировочной горки шести вагонов с грузом (концентрат кварцевый) ОАО «Учалинский ГОК» произошел сход двух вагонов.

«К месту направлен восстановительный поезд со станции Златоуст. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских и пригородных поездов через станцию происшествие не повлияло», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В целях координации действий правоохранительных органов на место схода вагонов выехал Златоустовский транспортный прокурор», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.