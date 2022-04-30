30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
29.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
29.04.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
25.04.2022
Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине
20.04.2022
Южноуральская полиция отправила сообщения на блокировку 157 Интернет-ресурсов, используемых для распространения наркотиков
20.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию
13.04.2022
Наркотики, изъятые из незаконного оборота УФСБ России по Челябинской области, уничтожены
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022