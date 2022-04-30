В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики

Сотрудниками полиции Челябинской области пресечена деятельность нарколаборатории и Интернет-магазина. Задержан лаборант, производящий наркотик и сотрудник подпольного склада и его подельники.

Полицейскими УНК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ОНК ОМВД России по городу Миассу при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» был задержан оператор интернет-магазина, распространяющего наркотики. Магазин работал в нескольких городах Челябинской области и предлагал наркопотребителям покупку синтетического наркотика «мефедрон» через тайники-закладки.

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«В результате оперативной разработки полицейским удалось установить, что через магазин реализуются наркотики произведенные кустарным способом в нарколаборатории в Челябинске. Затем оперативники вышли на организатора преступного бизнеса, лаборанта, производящего наркотик, и сотрудника подпольного склада (по совместительству курьера-оптовика), а также розничных закладчиков», - сообщили в региональном полицейском главке.

Подпольную лабораторию один из задержанных, ранее судимый житель регионального центра, организовал в комнате общежития. Компактное лабораторное оборудование давало возможность производить до одного килограмма наркотика в месяц. На обыске было изъято более 500 граммов наркотического средства, приготовленного к сбыту, специальное оборудование и посуда.

Организатором интернет-магазина предпринимались серьезные меры безопасности: общение происходило через зашифрованные мессенджеры, наркотик передавался путем бесконтактного сбыта, а сами соучастники, завербованные организатором в сети Интернет, не были знакомы друг с другом и с организатором лично.

В настоящее время семеро участников преступной группы заключены под стражу. Изъято порядка 70 закладок, предназначенных для розничного сбыта, общей массой свыше 100 граммов.

Полицейскими проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников.