В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека

В Челябинской области в национальном парке «Зюраткуль» нашли скелетированные останки человека, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела по Сатке СУ СКР региона Михаил Крохин. Не исключено, что они могут принадлежать пропавшему в 2018 году мужчине.

Туристы в нацпарке «Зюраткуль» сначала нашли рюкзак с вещами. Внутри была банковская карта. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки неизвестного человека.

«Сначала надо определить, что это за мужчина, - сказал Михаил Крохин. – Проведем сравнительную экспертизу».

По данному факту проводится доследственная проверка. Останки направлены на судебно-медицинское исследование.

Отметим, не исключено, что найденные останки могут принадлежать пропавшему на Зюраткуле в 2018 году туристу. Он пошел в одиночный поход на гору и не вернулся. Поисками занимались родные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчину так и не нашли.