В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении горожанина, который накануне, пятого сентября, разбил лобовое стекло троллейбуса стеклянной бутылкой.

Молодому человеку 1991-го года рождения, грубому нарушившему общественный порядок, предстоит ответить по статье 213 УК РФ «Хулиганство» (пункты «а», «в», часть первая). Максимальное наказание, которое может грозить дебоширу, - пять лет лишения свободы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что уголовное дело возбуждено дознанием отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску и что мера пресечения задержанному избирается.

Как напоминают в региональном полицейском главке, инцидент произошел вечером пятого сентября в районе остановки общественного транспорта «ТК Кольцо» в Советском районе. Нарушителя задержали оперативно прибывшие на место экипажи наружных нарядов, доставившие его в отдел полиции.