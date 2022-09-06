06.09.2022
В Челябинске озеро Смолино раскрасили белые паруса
06.09.2022
На Каслинской для челябинцев обустроили трамвайные платформы с остановками
06.09.2022
В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело
06.09.2022
По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело
08.02.2018
Пьяного наркомана привлекут за дебош в поезде
07.08.2017
В Челябинской области неизвестные набросились с битами на грибников
02.08.2017
Магнитогорец в автосалоне устроил ночную пляску на машинах
13.07.2017
В Пласте подросток скинул 10-летнего мальчика в овощную яму
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022