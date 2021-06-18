В отношении челябинца, сбросившего щенка с восьмого этажа, возбуждено уголовное дело

В Челябинске мужчина сбросил с балкона восьмого этажа щенка овчарки. Собака еще была жива какое-то время, однако от полученных травм вскоре умерла.

Трагедия произошла во дворе жилого дома №30 по улице Чичерина вечером 16-го июня. Сотрудниками правоохранительных органов был установлен подозреваемый. Убийцей овчаренка оказался 30-летний местный житель.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ - «Жестокое обращение с животными»», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, что согласно статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.