В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по статье «Побои» в отношении 60-летнего местного жителя, который ударил по голове четырехлетнего ребенка. Перед этим он спросил разрешения у его мамы. Женщина не успела отреагировать.

Инцидент произошел 18 мая на остановке «Дом одежды» в Ленинском районе. Незнакомый мужчина подошел к женщине с двумя маленькими детьми. Он задал странный вопрос вроде «можно ли ударить мальчика»? Женщина не успела ответить, как досталось по голове ее четырехлетнему сыну.

«В отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция по данной статье - до двух лет лишения свободы», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Расследование уголовного дело продолжается.