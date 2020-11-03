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В отношении руководства администрации Троицка возбуждено уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 11:44
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Автор: 
Инна Шемаева

Материалы проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом региона в отношении должностных лиц из числа руководства администрации Троицка. Ими незаконно выписывались премии.

Как сообщили в КСП по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации -  «Превышение должностных полномочий» в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Троицка.

«Следствием выявлены многочисленные факты незаконных решений о премировании. Они повлекли существенное нарушение интересов муниципального образования, а также материальный ущерб в размере около двух миллионов рублей», - говорится в сообщении КСП.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников в силовых структурах региона, проверки идут и в отношении мэра Троицка Александра Виноградова. Станет ли он фигурантом уголовного дела, пока неизвестно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Александр Виноградов
Троицк
СКР
Контрольно-счетная палата Челябинской области
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