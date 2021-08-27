В отношении руководства ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ООО «Челябинскавтотранс» преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

По предварительным данным, в период 2019-2020 годов руководящими лицами ООО «Челябинскавтотранс» подписан инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых помещений.

Как сообщает следственное управление СКР по Челябинской области, по указанному договору мужчина выплатил более четырех миллионов рублей, однако руководители «Челябинскавтотранса» намерения исполнять договор не имели.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Граждан, чьи права нарушены путем неисполнения договорных обязательств по предоставлению жилья в жилом доме по адресу: Челябинск, улица Сулимова, 51-Б, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Челябинской области по телефону: 8(351) 728-57-93.