В отношении сотрудника администрации Челябинска возбуждено уголовное дело

Сотрудник КУиЗО администрации Челябинска Максим Кузьмин стал фигурантом уголовного дела. По предварительной информации, он получил взятку в размере 250 тысяч рублей от бизнесмена.

Эту информацию подтвердил собственный источник в силовых структурах региона. Кузьмин работает в отделе муниципального контроля КУиЗО. По информации источника деньги чиновник получал за непроведение проверок использования им земельного участка.

В СКР по Челябинской области ситуацию пока не комментируют. В администрации Челябинска также сообщили, что не готовы к комментариям и предоставят их позже.