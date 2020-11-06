В отношении сотрудника колонии Магнитогорска возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №18 Магнитогорска, подозреваемого в получении взятки. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

По версии следствия, сотрудник получил взятку в размере 20-ти тысяч рублей от родственника заключенного, после чего передал осужденному на территории исправительной колонии девять сотовых телефонов.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, решается вопрос о предъявлении сотруднику ГУФСИН обвинения.