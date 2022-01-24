В отношении водителя маршрутки из Челябинска, сбившего девочку, возбуждено уголовное дело

В Челябинске на водителя маршрутки, который сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре», завели уголовное дело. Ход расследования контролируется прокуратурой.

Напомним, 20-го января текущего года водитель автобуса ПАЗ на проезжей части у дома №48 на улице Бажова в Тракторозаводском районе Челябинска на нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на десятилетнюю девочку, причинив ей травмы головы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по данному факту в отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по городу Челябинску области в отношении 37-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Челябинска на контроль.