В озере Чебачье местная жительница обнаружила часть черепа человека

Жительница Верхнеуральского района (Челябинская область), купаясь на озере Чебачье, обнаружила кусок черепа человека. На место было вызваны спасатели. Других скелетированных останков они не обнаружили.

В полицию обратилась местная жительница, которая во время купания обнаружила на глубине около 50 сантиметров скелетированный фрагмент человеческого тела.

Как сообщил собственный источник, женщина плавала и наткнулась ногой на острый предмет. Она достала его из воды и вынесла на берег, чтобы в воде не поранились дети. Когда ее муж увидел находку, он предположил, что это часть человеческого черепа. Его подозрения подтвердили специалисты.

«Помощь спасателей-водолазов магнитогорского отряда потребовалась сотрудникам полиции и межрайонного следственного отдела для обследования дна в указанном районе. Других останков обнаружено не было», - рассказала сотрудник пресс-службы поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Чья это часть черепа, обнаруженная на дне озера, сейчас выясняет полиция.