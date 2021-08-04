В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Златоуст (Челябинская область) выявлен руководитель одного из подразделений железнодорожного предприятия, который заключил фиктивные договоры на уборку снега

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками транспортной полиции было установлено, что один из руководителей железнодорожного предприятия заключил на первый квартал прошедшего года два договора по уборке снега с прилегающей к предприятию территории. Оба договора предполагали сумму оплаты труда почти по 80 тысяч рублей каждый. Однако, как было установлено сотрудниками транспортной полиции, фактически никакой работы по уборке снега не выполнялось, а деньги оседали в кармане предприимчивого руководителя. Общая сумма причиненного предприятию ущерба составила почти 160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.