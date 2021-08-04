04.08.2021
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
04.08.2021
В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
04.08.2021
В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение
04.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида
04.08.2021
Работающие пенсионеры получили от государства «на чай»
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021