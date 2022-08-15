В Пластовском районе жена «сдала» гражданского мужа судебным приставам

В Пластовском районе (Челябинская область) недопонимание между супругами стало поводом для звонка судебным приставам. Жена рассказала, где ее гражданский муж прячет имущество.

В Пластовском отделении судебных приставов в отношении одного из местных жителей ведется сводное исполнительное производство по взысканию двух кредитов. Общая сумма задолженности небольшая - порядка 70 тысяч рублей, вот только взыскать их с доходов должника не представлялось возможным. Мужчина не трудоустроен официально, зарегистрированным имуществом в виде автотранспорта или недвижимости не владеет. Проживал он со своей сожительницей. В семье четверо детей, один из детей – совместный ребенок пары.

«На днях в подразделении раздался телефонный звонок, и женский голос сообщил, что есть информация по имуществу должника, которое он прячет в ее сарае. Гражданка просила приставов подъехать для ареста этого имущества. Конечно, отказать даме в просьбе судебные приставы не могли. Выяснив, где супруг, а он неофициально трудился на местном деревообрабатывающем предприятии, решили прихватить и его, чтобы в присутствии должника произвести осмотр и арест имущества», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

На своем подворье мужчина всячески пытался изобразить недоумение по поводу происходящего, отказывался открывать замок на сарае, мол, ключа нет. Впрочем, решение нашлось быстро: под гневными взглядами супруги он вынужден был сорвать скобу, и вот за распахнутой дверью предстало во всей красе имущество: мотоблок и бензопила.

Они были арестованы, оценены в десять тысяч рублей, оставлены на ответственное хранение должнику, предупрежденному об уголовной ответственности за растрату, порчу и отчуждение арестованного имущества. Мужчине было предложено провести самостоятельную реализацию арестованного имущества, разъяснен порядок этого процесса. На эту процедуру дали срок 30 дней. Истечение этого срока и отсутствие результата станут основанием для комиссионной реализации техники.