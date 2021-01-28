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В подземном переходе Челябинска взорвался газовый баллон

Сегодня, 28 января, в 12 часов в Челябинске в подземном переходе на площади Революции взорвался газовый баллон. Есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Баллон взорвался в подземном переходе, который ведет к зданию Арбитражного суда.

«У входа в подземный переход в бытовом помещении произошел взрыв газового баллона, - сказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. – Происходило горение на площади в два квадратных метра. Сейчас пожар ликвидирован».

По предварительным данным, один человек пострадал. Кроме того, в результате взрыва оказался поврежден потолок в переходе.

Как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, по данному факту проводится проверка.

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