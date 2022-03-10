В погоне за «легкими» деньгами жительница Миасса лишилась пяти с половиной миллионов рублей

Жительница Миасса (Челябинская область) поверила в «быстрый» и «легкий» заработок в интернете и перечислила злоумышленникам более пяти с половиной миллионов рублей.

В полицию Миасса обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина в сети Интернет увидела рекламу о выгодном инвестировании в известную энергетическую компанию. Она перешла по ссылке, заполнила анкету, в которой указала свои данные и номер телефона. В этот же день пенсионерке на телефон позвонила женщина, представилась консультантом по вопросам инвестирования и сообщила, что набирается команда для вложений денежных средств в инвестиции.

«На следующий день жительнице Миасса позвонил мужчина, который представился ее помощником. По его указаниям она установила на телефон приложение банка для перевода денежных средств. Так как личных сбережений у женщины не было, она оформляла займы в различных кредитных и микрофинансовых организациях на себя и родственников. Сумма составила пять с половиной миллионов рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Женщина осуществляла переводы до того момента, пока одна из родственниц не убедила ее, что она имеет дело с мошенниками. Тогда потерпевшая решила получить обещанную прибыль и перечисленные денежные средства. Не дождавшись их, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают южноуральцев соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с биржевыми ставками и инвестициями. Зачастую потерпевшие начинают якобы участвовать в торгах, общаться с брокером через различные мессенджеры, получают статистику о росте доходов, но как только у них возникает желание вывести денежные средства с электронного счета, общение с «брокером» прекращается, а переведенные денежные средства, конечно же, не возвращаются человеку.