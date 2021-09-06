В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши

Прокуратура Кизильского района (Челябинская область) организовала проверку по публикации в социальной сети о несчастном случае, произошедшем с рабочим при ремонте кровли школы в поселке Карабулак.

Об этом написали жители поселка в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!!!» в ВК.

«Там случилась беда. Ночью упал строитель с крыши, увезли в больницу. Кто ответит за этот беспредел? Представляете, в темноте работать на высоте с металлом. Кто это такой умник, который заставил рабочих ночью крыть крышу, какое качество работ будет у такой кровли! Беспредел», - написали жители.

Известно, что пострадавший рабочий еще совсем юный. Он 2002 года рождения. Медики диагностировали у него переломы ребер.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства в части соблюдения правил охраны труда при выполнении подрядных работ коммерческой организацией.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.