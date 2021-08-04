В поселке Увильды горит частный гостевой дом

В поселке Увильды Челябинской области горит частный гостевой дом. Предварительная причина ЧП – попадание грозового разряда. Тридцать человек самостоятельно эвакуировались из трехэтажного здания. Травмированных и пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МЧС региона, происходит скрытое распространение огня по утеплителю мансардного этажа на площади триста квадратных метров, пожару присвоен второй номер сложности.

На месте работает пять стволов, два звена газодымозашитной службы. На подмогу направлена служба пожаротушения главного управления. Для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия от ближайшего гидранта.