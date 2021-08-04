04.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
04.08.2021
В поселке Увильды горит частный гостевой дом
04.08.2021
Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки
04.08.2021
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
04.08.2021
В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
В поселке Увильды горит частный гостевой дом
27.07.2021
В Миассе огнеборцы спасли на пожаре десять человек
11.07.2021
Пока хозяева спали: полицейские Магнитогорска спасли от пожара дом в селе Запасное
09.07.2021
Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя
30.06.2021
Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021