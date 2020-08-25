В Симе машина с детьми рухнула с горы

В Симе (Челябинская область) разбились дети из Ямало-Ненецкого автономного округа. Пока родители делали фотографии с горы, они сняли машину с ручника, она покатилась и рухнула вниз.

ЧП произошло 24 августа. семья из Ямало-Ненецкого автономного округа остановилась на вершине горы на трассе М-5 сделать фотографии. Взрослые вышли из машины, а дети сняли авто с ручника. Она улетела вниз. Пострадили дети семи и десяти лет.

Как сообщили в пресс-службе 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области, вытащить детей из машины они смогли при помощи гидравлического инструмента. У них сотрясение головного мозга, оба доставлены в больницу.