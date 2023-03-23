В Симе молодой водитель насмерть сбил пешехода

В Симе (Челябинская область) молодой водитель насмерть сбил пешехода.

Смертельная авария произошла в десятом часу вечера 22 марта на улице Линейной, возле дома №9.

Как сообщает управление Госавтоинспекции по Челябинской области, парень 2000 года рождения за рулем легкового автомобиля «Нива Шевроле» сбил пешехода, когда тот находился на проезжей части. Мужчина 1956 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии на дороге.