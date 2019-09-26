В Снежинске ребенок упал с качелей и получил травмы
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 13:18
Автор: 
Инна Шемаева

В Снежинске (Челябинская область) по факту получения ребенком травм после падения с качелей возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Десятилетний мальчик получил травмы во дворе одного из домов по улице Свердлова. Он упал с качелей, у которых была надломлена одна из стоек сиденья. В результате ребенок получил перелом шейки плечевой кости со смещением, был госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной детской клинической больницы, где проведена операция.

Детские качели являются муниципальной собственностью и внесены в реестр муниципального имущества.

«Должностные лица МКУ «Управление городского хозяйства» допустили нахождение и эксплуатацию неисправных качелей, а также не предприняли мер по прекращению эксплуатации указанных качелей, которые не отвечали требованиям безопасности. Неисполнение вышеуказанных обязанностей связано с недобросовестным и небрежным отношением к службе и обязанностям по должности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. Устанавливаются виновные должностные лица, не обеспечившие режим безопасного пребывания на игровой площадке. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Автор: 
Инна Шемаева
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