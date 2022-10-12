12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
12.10.2022
В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты
12.10.2022
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
12.10.2022
В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты
За фантомную печень и изменение сроков годности продуктов питания предпринимателей привлек к ответственности Россельхознадзор
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
09.09.2022
Золотистая картофельная нематода больше не угрожает Челябинской области
30.08.2022
В Челябинскую область пришел птичий грипп
25.08.2022
Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022