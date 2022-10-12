В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты

Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям были установлены факты ложной информации при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, поставляемую в социальные учреждения Челябинской области.

Так, предприятие из Снежинска, заявленное как предприятие по ввозу/вывозу, хранению и реализации продукции животного происхождения, незаконно осуществляло производственную деятельность. Субпродукт говяжий мороженный боенский (печень) производства Аргентины по документам проводило как продукцию собственного производства.

Кроме того, изменило дату выпуска и сроки годности продукции, чтобы иметь возможность поставить ее для питания детей дошкольного и школьного возраста. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской области.

Данная продукция была отправлена в 15 социальных учреждений города Озерска.

За выявленные нарушения управление Россельхознадзора объявило предприятию предостережение, работа уполномоченного лица во ФГИС «Меркурий» была заблокирована, площадка объявлена фантомной и исключена из системы «Цербер».

В течение августа и сентября Управлением Россельхознадзора в ходе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, отправляемой в социально-значимые учреждения Челябинской области, установлены несколько подобных случаев.

Предостережения были вынесены еще пяти челябинским предприятиям, чья продукция, попавшая в 80 детских дошкольных учреждений г. Озерска и г. Челябинска, имела измененные сроки годности.

Управление Россельхознадзора в оперативном порядке проинформировало Прокуратуру Челябинской области и министерство образования и науки по Челябинской области для принятия мер.