В Сосновском районе водитель уснул за рулем и протаранил скорую

В Сосновском районе (Челябинская область) водитель легковушки уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в автомобиль скорой помощи.

ДТП произошло вечером 24 сентября на 47 километре автодороги Западный обход Челябинска на территории Сосновского района.

«47-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке запрещен), где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2131.В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2131 женщина 42 лет, получила телесные повреждения ей было назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области

Сотрудниками ГИБДД установлено, автомобиль ВАЗ-2131 принадлежит больнице Сосновского района. Автомобилем ВАЗ-2115 управлял житель Чебаркульского района. Со слов водителя, во время движения он уснул и выехал на полосу встречного движения.

Фото: ГИБДД по Челябинской области