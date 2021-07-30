В суд направили дело водителя Lexus, который насмерть сбил челябинца

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего водителя автомобиля Lexus GX300, который на высокой скорости сбил человека. Пострадавший от полученных ранений скончался.

«По версии следствия обвиняемый, управляя автомобилем Lexus GX300 со скоростью не менее 135 км/ч, которая значительно превышала разрешенную в населенных пунктах скорость движения и не обеспечивала водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, на проезжей части у дома № 59 по улице Университетская Набережная произвел наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во время следствия водитель Lexus признал вину в полном объеме. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть третья статьи 264 УК РФ).

Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд.