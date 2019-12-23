В суд передано дело о контрафакте на 10 миллионов рублей
Происшествия
Сегодня, 10:57

Прокуратура Копейска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактной алкогольной и табачной продукции стоимостью свыше 9,5 миллионов рублей.

По версии следствия, два жителя Копейска в декабре 2018 года приобрели немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, которые хранили с целью реализации. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сотрудниками полиции изъято свыше 10 тысяч бутылок алкогольной продукции, оцениваемой на сумму свыше 2,5 миллионов рублей и свыше 56 тысяч пачек табачной продукции стоимостью более семи миллионов рублей.

Кроме того, сообщники, заведомо зная, что приобретенный товар является контрафактным, не имея соответствующих соглашений, незаконно использовали чужие товарные знаки изготовителей оригинальной водки.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд.

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