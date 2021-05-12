В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов

В Трехгорном (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры решили вопрос с вывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратура ЗАТО города Трехгорный установила, что с 19 апреля этого года мусор вывозили хаотично - с нарушением установленной периодичности. После специальные площадки не очищались от мусора после погрузки отходов.

«В результате значительная часть контейнерных площадок и мусороприемных камер многоквартирных жилых домов, предназначенных для сбора ТКО, были переполнены, что привело к загрязнению прилегающей территории», - рассказала Мамаева.

В Трехгорном вывозом ТКО занимается регоператор МУП «Комритсервис» Саткинского района.

В городской прокуратуре провели совещание с главой Трехгорного и руководителем МУП «Комритсервис». Директору регоператора внесли представление об устранении нарушений закона, а руководителю ЗАТО объявили предостережение о недопустимости нарушения закона.

В итоге контейнерные площадки и мусороприемные камеры многоквартирных домов освободили от ТКО. Кроме того, был организовал сбор и вывоз отходов во время майских праздников.