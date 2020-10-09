В Троицке ребенок на больничном, которого родители оставили одного дома, устроил пожар

В Троицке (Челябинская область) детская шалость, допущенная родительской беспечностью, стала причиной пожара. Восьмилетний мальчик находился на больничном и был один дома. Он нашел на балконе спички и устроил пожар. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности соседей.

ЧП произошло в поселке Энергетиков. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже. Уже через четыре минуты огнеборцы прибыли к месту вызова. К этому времени пожар был уже потушен виновником пожара и бдительными соседями.

Как выяснилось, мальчик восьми лет, находясь на больничном, сидел один дома. Его внимание привлекла папина пепельницу на балконе, а в ней - спички.

«Я поджог бумажку, а когда она стала обжигать мне руки, я ее бросил в коробку, находящуюся на полу балкона. Когда я увидел что начался пожар на балконе, сильно испугался начал кричать, звать на помощь, затем побежал в ванную набирать воду чтобы потушить его, - рассказывает маленький виновник пожара.

В это время бдительные соседи, сидевшие на лавочке возле дома, ощутили запах дыма и быстро среагировали. Они знали, что ребенок находится один в квартире. Они выбили дверь и помогли потушить пожар. К этому времени прибежала с работы мать ребенка и подоспели пожарные-спасатели.