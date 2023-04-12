В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег

В Троицком районе (Челябинская область) сегодня, 12 апреля, спасатели пришли на помощь двоим рыбакам, не сумевшим самостоятельно вернуться на берег озера Темное.

Любители подледного лова – приезжие, на водоеме они уже бывали раньше. Вот и ранним утром среды вышли на свои любимые места – по крепкому (затвердевшему с ночи) льду.

Однако днем, на обратном пути – к берегу, рыбаков встречала не плотная поверхность, а ледяное месиво. Пройдя несколько метров по снежной проваливающейся крошке, рыбаки предпочли лечь и по телефону 112 обратиться за помощью.

Так как у берега была открытая вода, спасатели и сотрудники областной противопожарной службы были вынуждены вброд искать пути подхода к пострадавшим.

Спасатели Троицкого отряда областной поисково-спасательной службы с лодкой, пешком по мелководью, ползком по остаткам ледяной крошки сумели максимально приблизиться к пострадавшим, аккуратно принять их на борт и вернуться обратно. На страховку спасателя потребовалось 150 метров альпинистской веревки.

«Снасти, ящики с рыбацким скарбом, сани-волокуши – утонуло все. Но рыбаки были спасены! Они промокли и серьезно промерзли, ведь, боясь провалиться, лежали неподвижно около двух часов. Сейчас жизнь мужчин вне опасности, спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.