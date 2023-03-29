В учебном заведении Челябинска силовики противостоят лжетеррористам

В Советском районе Челябинска сегодня, 29 марта, силовики и правоохранители борются с лжетеррористами, проникшими в учебное заведение, - такова легенда антитеррористического учения «Экран-2023».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, цель учения - отработка действий должностных лиц учреждения образования и сотрудников службы безопасности при террористической угрозе.

Кроме того, «Экран» призван проверить готовность сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции.

Антитеррористическое учение нацелено на создание эффективных мер безопасности в учебных организациях. Это строгий пропускной режим, систематические профилактические мероприятия, призванные защитить учеников от всевозможных угроз во время учебы и на досуге.

В антитеррористическом учении принимают участие региональные структуры ФСБ, МВД, Минобороны, СУ СК, МЧС, ФСИН России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинска и региона. Действия участников КШУ оценивает руководитель учения и группа посредников. Руководит «Экраном» начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.

Оперативный штаб в Челябинской области призывает жителей и гостей столицы Южного Урала соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения.

Отметим, КШУ проводится региональным оперативным штабом с 29 по 30 марта в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России.