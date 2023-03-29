29.03.2023
Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре
29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
29.03.2023
«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем
29.03.2023
В Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
29.03.2023
В Челябинске случилось «нашествие» роботов
29.03.2023
Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов
В учебном заведении Челябинска силовики противостоят лжетеррористам
29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
17.03.2023
Сказал, что приехал с Украины: ФСБ совместно с полицейскими задержала лжеминера
06.03.2023
Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму
01.03.2023
Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023