В Усть-Катаве перевернулась лодка, сорокалетний мужчина не сумел доплыть до берега

В Усть-Катаве (Челябинская область) днем пятого сентября утонул сорокалетний мужчина, который вместе с товарищем решил совершить прогулку по акватории городского пруда на лодке с мотором.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона, из-за допущенной в управлении маломерным судном ошибки лодка опрокинулась, и оба мужчины оказались в воде. Доплыть до берега сумел только один из них.

Поняв, что случилась беда, спасшийся горожанин сообщил о ЧП в полицию. Поиски его товарища начали в тот же день. К обследованию береговой линии и акватории пруда привлекли сотрудников местной пожарной охраны, полиции и спасателей ПСС региона. Также мужчину искали на лодках его родственники и добровольцы из числа местных жителей.

Сегодня утром, шестого сентября, в ходе повторных поисков тело утонувшего мужчины 1981-го года рождения было обнаружено на глубине около трех метров - до берега он не доплыл каких-то 30 метров. Затонувшую в 120-ти метрах от берега лодку также подняли с глубины и транспортировали к берегу.

Обстоятельства происшествия выясняются, но очевиден факт нарушения правил безопасности при выходе на акваторию – оба мужчины на момент ЧП находились без спасательных жилетов, подчеркнули в поисково-спасательной службе Челябинской области.