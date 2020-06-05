В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне

Помощь спасателей Усть-Катавского отряда понадобилась 70-летней местной жительнице, которая, пыталась спасти свою козу. Животное забралось на крутой склон горы. Бабушка прошла весь путь животного, а вот обратно спуститься самостоятельно уже не смогла.

Сигнал о помощи поступил дежурной смене Усть-Катавского отряда областной службы спасения вечером четвертого июня. На берегу реки Юрюзань в районе улицы Нагорной, на крутом склоне застряла коза и ее 70-летняя хозяйка, пытавшаяся спасти животное самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей и, обеспечив женщину страховкой, вывели по тропе в безопасное место. Затем, зафиксировав парнокопытное веревкой, опустили козу вниз на дорогу, где передали владелице.