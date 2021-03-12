В Усть-Катаве сотрудники агрофирмы «Чурилово» украли семь тонн огурцов и помидоров
В полиции Усть-Катава (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту кражи более семи тонн помидоров и огурцов агрофирмы «Чурилово». В совершении преступления подозреваются работники предприятия.
Сообщение о том, что похищена продукция коммерческой организации, а именно огурцы и помидоры на общую сумму более 421-й тысячи рублей, поступило в дежурную часть ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу.
Как сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией, сотрудники в течение длительного времени выносили овощи в ящиках мимо охраны. Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности агрофирмы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в последующем украденная работниками предприятия продукция была реализована на территории Усть-Катавского городского округа и в других районах Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».