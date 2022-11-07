В Увельском районе туристка из Челябинска застряла в пещере

Спасатели Троицкого отряда областной поисково-спасательной службы спасли туристку, застрявшую в пещере.

Шестого ноября от диспетчера пожарной охраны спасателям поступило сообщение о ЧП в Увельском районе, в одной из пещер Жемерякского карстового лога. Там застряла туристка из Челябинска.

«Малый Жемеряк это небольшая пещера, глубиной девять и протяженностью 40 метров, войти в которую можно через узкий вертикальный колодец, именно здесь оступилась и оказалась зажатой туристка из Челябинска», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Как выяснялось, часть группы – это два ребенка и четверо взрослых, зашли в пещеру первыми и оказались отрезанными от выхода, еще пять человек, оставшиеся наверху, смогли дозвониться на телефон 112 и сообщить о происшествии.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели освободили женщину и помогли подняться наверх, затем были эвакуированы все участники спелеологической экскурсии.