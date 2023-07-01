Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса

Сотрудники госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области проверили состояние пещер Сикияз-Тамакского комплекса, расположенного на правом берегу реки Ай на границе Южного Урала и республики Башкортостан.

Как показал мониторинг, пещеры активно посещают туристы, что влечет за собой вытаптывание рыхлых отложений. Также обнаружено незначительное замусоривание и нанесение современных рисунков на стенах пещер.

В целом, по сравнению с 2020 годом, состояние комплекса пещер практически не изменилось, за исключением появления некоторых новых надписей, сделанных посетителями, констатировали в госкомитете.

Сикияз-Тамакский комплекс является одним из самых популярных туристических мест Челябинской области, поскольку через него пролегают маршруты сплавов по реке Ай. Но также он известен как уникальный природный комплекс пещер и памятник археологии федерального значения.

«Археологическое открытие Сикиз-Тамакского комплекса произошло в 1995 году, после того как археологу Владимиру Юрину поступила информация о наличии в пещере «Сквозная» остеологического и археологического материала. Так начались исследования пещер с закладкой археологических раскопов. При исследованиях был получен комплекс артефактов, которые относятся к совершенно различным эпохам: от каменного века до средневековья, а также обнаружены кости древних животных», - рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Одной из интереснейших находок стал череп пещерного медведя, который был частично окрашен в красный цвет минеральным красителем охрой (череп и красители исследованы в МГУ имени Ломоносова).

В 2020 году приказом госкомитета №418 были утверждены границы объекта культурного наследия федерального значения «Сикияз-Тамакский пещерный комплекс».