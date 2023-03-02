В Варне осуждены нарушители государственной границы

Варненским районным судом (Челябинская область) четверо иностранцев, признанных виновными в незаконном пересечении государственной границы.

Виновные были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области в 2022 году при незаконном пересечении государственной границы в обход пунктов пропуска в Варненском районе.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, все четверо имели запрет на въезд на территорию Российской Федерации, были уведомлены об этом при выдворении. Двое из них к тому же были судимы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти. В соответствии с российским законодательством ранее они отбывали наказание в исправительных учреждениях.

Суд приговорил двоих нарушителей к лишению свободы сроком шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, других двух - сроком два года и два года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.