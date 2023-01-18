В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа

Проводится проверка по факту смерти при пожаре жителей поселка Новопокровка (Челябинская область).

Сегодня, 18 января, в одном из домов поселка произошел пожар, в ходе тушения которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем», - сообщили в СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.