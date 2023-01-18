18.01.2023
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
18.01.2023
Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
18.01.2023
Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
18.01.2023
Экс-директор челябинского МУПа останется в СИЗО
18.01.2023
Челябинские таможенники передали социальным центрам 40 тонн сахара
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
11.01.2023
Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка
10.01.2023
Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой
10.01.2023
СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе
30.12.2022
По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023