В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) 14-летний парень на мопеде ночью влетел в иномарку. Парень госпитализирован.

ДТП произошло 24 августа в 23:10 часов, на 15 километре автодороги Верхнеуральск – Смеловский.

«По предварительным данным, несовершеннолетний 2007 года рождения управляя мопедом марки «Вортекс», не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем Ниссан Альмера», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП, несовершеннолетний водитель, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.