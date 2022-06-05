В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

Семья из Юрюзани (Катав-Ивановский район, Челябинская область) попала в аварию, катаясь на самодельном квадроцикле. Четырехлетний ребенок госпитализирован в областную больницу.

Как сообщает пресс-служа ГУ МЧД региона, ДТП произошло в субботу, четвертого июня, около 17 часов 30 минут в Юрюзани.

Глава семейства решил прокатить свою супругу, 13-летнюю дочь и четырехлетнего сына на самодельном незарегистрированном квадроцикле. При этом у него не было прав на управление данным транспортным средством.

«При подъеме в гору по грунтовой дороге, водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мальчик, 2017 года рождения получил травмы», - отметили в полиции.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что на водителе и пассажирах отсутствовали защитные мотошлемы и соответствующая экипировка.

После ДТП пострадавшего мальчика на попутном транспорте в сопровождении матери доставили в больницу Катав-Ивановска, а затем госпитализировали в медучреждение областного центра.

В отношении мужчины составлены четыре протокола об административных правонарушениях: по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке), статьи 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), статьи 12.37 части 2 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), статьи 12.7 части 1 (Управление транспортным средством, не имея права управления) и по статье 12.27 части 3 (Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП).