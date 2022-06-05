05.06.2022
В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
05.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое июня
05.06.2022
Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»
05.06.2022
Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске
04.06.2022
За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
04.06.2022
Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона
В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
01.06.2022
Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
01.06.2022
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
31.05.2022
Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022