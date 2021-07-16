В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей

В Южноуральске мужчина на почве бытового конфликта топором убил своего знакомого, а потом решил расправиться с двумя свидетельницами происшествия. В результате покушения одна женщина погибла, другую удалось спасти. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел вчера утром, 15 июля. По версии следствия, мужчина со своими знакомым распивали спиртные напитки, когда между ними на бытовой почве произошел конфликт.

«В ходе конфликта он нанес потерпевшему ножевые ранения и удар топором, ставшие причиной его смерти. Затем, подозреваемый решил убить двух женщин, находившихся в квартире и ставших свидетелями преступления. Им он нанес ножевые ранения и удары топором, после чего скрылся с места преступления», - сообщили в пресс-службе.

От полученных ранений одна женщина скончалась на месте, второй удалось спасти жизнь.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.