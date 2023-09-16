В Южноуральске на рабочем месте погиб сотрудник коммерческого предприятия, возбуждено уголовное дело

В Южноуральске (Челябинская область) на рабочем месте погиб сотрудник коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, днем 11 сентября рабочий выполнял погрузку-разгрузку и дальнейшее складирование оцинкованных металлоконструкций на стеллажи, и на него упал пакет ненадлежащим образом закрепленных конструкций. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственный действий по установлению обстоятельств преступления, а также круга лиц, его совершивших, сообщает СУ СКР по Челябинской области.