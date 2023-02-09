В Южноуральске полицейские спасли от гибели на пожаре семью из трех человек

В Южноуральске (Челябинская область) полицейские спасли от гибели в огне целую семью.

На помощь спящим жителям частного дома пришел экипаж дорожно-патрульной службы областного полка ДПС. В третьем часу ночи стражи порядка Александр Шелехов и Егор Дорошенко увидели языки пламени над частным домом по улице Северной и незамедлительно проехали к месту происшествия. Как оказалось, полыхала баня во дворе. Опасность заключалась в том, что она была соединена с самим домом, в котором спали люди.

«Инспекторы ДПС приняли решение войти в дом, одновременно передавая информацию о случившемся в дежурную часть и вызывая пожарную бригаду. Однако дверь оказалась заперта изнутри. Полицейские принялись стучать в нее и по окнам, пытаясь разбудить спящих жильцов. Проснувшиеся южноуральцы запустили сотрудников ГИБДД в дом. К этому времени помещение уже было заполнено дымом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В доме, который едва не сгорел, живут 89-летняя женщина с сыном и его женой. Александр и Егор убедили жильцов не паниковать, а приготовить документы, необходимые вещи и покинуть помещение, при этом сотрудники полиции помогли пожилой женщине одеться и вывели ее на улицу.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Благодаря своевременному реагированию инспекторов ДПС, правильной оценке ситуации и их неравнодушию удалось избежать трагических последствий. У пострадавших сгорели баня и веранда, большую часть постройки удалось отстоять от огня.

Спасенная семья поблагодарила полицейских и пожелала им успеха в службе и здоровья. За проявленные профессионализм и грамотные действия начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков принял решение поощрить стершего лейтенанта полиции Александра Шелехова и лейтенанта полиции Егора Дорошенко.