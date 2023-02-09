09.02.2023
Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой
09.02.2023
В Златоусте полным ходом идет ремонт плотины на Айском водохранилище
09.02.2023
В Магнитогорске собирают идеи по благоустройству города
09.02.2023
ФСБ Челябинской область продолжает пресекать каналы незаконного сбыта оружия
08.02.2023
«Каменному поясу» Челябинска – сорок лет
08.02.2023
Love is от «Пятерочки»
В Южноуральске полицейские спасли от гибели на пожаре семью из трех человек
27.01.2023
Скоков представил нового начальника Госавтоинспекции Челябинской области
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
20.01.2023
Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег
19.01.2023
Жительницу Кыштыма лесбиянка шантажировала интимным видео
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023