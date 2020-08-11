В Златоусте на мальчика упала потолочная доска в разваливающемся доме

В Златоусте (Челябинская область) на мальчика, живущего в разваливающемся доме №3 по улице Тургенева, обрушилась - вместе со штукатуркой - потолочная доска. Ребенок в этот момент выходил из ванной.

О происшествии сообщает общественная организация "Гражданский патруль", куда за помощью обратились жильцы данного дома - бывшего общежития.

Общественники рассказывают, что капитальный ремонт не проводился здесь более двух десятилетий, хотя люди регулярно за него платят.

"Канализация здесь прогнила настолько, что, когда жильцы на третьем этаже пользуются санузлом, фекалии валятся на головы жильцам второго этажа. Пол здесь давно провалился, стены рассыпаются, вместо крыши – сплошные сквозные дыры. О проблемах дома знают и в администрации, и местные депутаты, но никаких мер, кроме раздачи обещаний, не предпринимают", - заявляют в "Гражданском патруле".

В доме, по информации общественной организации, живут и пенсионеры, и многодетные родители - его, отмечает "Гражданский патруль", необходимо признавать аварийным, людей расселить, а надзорным органам - проверить, на что расходовались взносы жильцов на капремонт.

"Гражданский патруль" обратился в госжилинспекцию Челябинской области, прокуратуру Златоуста и городскую администрацию с просьбой провести проверку по факту разрушений в доме №3 на улице Тургенева, а также попросил обязать местные власти признать дом аварийным и расселить его жильцов.

В администрации Златоуста ситуацию прокомментируют позднее.