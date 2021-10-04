В Златоусте пьяный девятиклассник упал с балкона

Полиция Златоуста (Челябинская область) проводит проверку по факту падения школьника с балкона третьего этажа. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил собственный источник. Известно, что 15-летний девятиклассник веселился с друзьями и распивал в их компании спиртные напитки. В какой-то момент он решил пойти домой. Перед этим парень вышел на балкон и выпал с третьего этажа. Он получил перелом бедра и сейчас находится в больнице.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту проводится проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.