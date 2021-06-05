В Златоусте семейная пара «напала» на подметально-уборочную машину

В Златоусте (Челябинская область) семейная пара «напала» на подметально-уборочную машину.

Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Семейную пару возмутила работа техники в позднее время суток.

В знак протеста жители нанесли удары по двери автомобиля. Звуки подметальной машины показались им слишком громкими.

«В ночное время работа куда более производительнее, чем днём. Не мешает ни поток, ни припаркованные автомобили. Поэтому нужно отнестись с пониманием, ведь это делается на благо города. И тем более не вступать в какие-то физические конфронтации с техникой и водителями», - отметил заместитель директора МБУ «Благоустройство» по содержанию дорог и тротуаров Дмитрий Филонов.