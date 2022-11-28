В Златоусте сотрудники ДПС спасли семью из трех человек

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники ДПС спасли людей на пожаре. Они вовремя заметили возгорание в деревянном доме в садовом товариществе и пришли на помощь.

Экипаж ДПС 27 ноября около часа ночи, находясь на маршруте патрулирования в районе поселка Пушкинский, увидел дым и языки пламени над одним из домов. Сотрудники полиции сообщили о случившемся и поспешили на место происшествия.

«С целью привлечения внимания жильцов инспекторы ГИБДД начали стучать по окнам. Из одного из них выглянул мужчина и, увидев сотрудников полиции, выбежал на улицу, передал ключи от автомобиля, чтобы полицейские могли его переставить», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сам же мужчина побежал в дом, чтобы вывести свою супругу, двухлетнюю внучку и собаку. Полицейские помогли покинуть помещение и эвакуировали на безопасное расстояние. Пожарные потушили пламя и сохранили дом, который частично сгорел.