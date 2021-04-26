В Златоусте трое детей застряли на льдине

В Златоусте (Челябинская область) трое детей шести, 12 и 13 лет забрались на льдину, которую отнесло на 40 метров от берега. Юных «мореплавателей» вернули на берег спасатели, сообщили в Златоустовском пожарно-спасательном гарнизоне.

Детей на льдине в районе гостиницы «Таганай» заметили очевидцы.

«Течение отнесло льдину на середину пруда, и команда юных «мореплавателей» терпела бедствие. Самостоятельно вернуться на сушу дети уже не могли! Очевидцы немедленно сообщили в службу спасения», - рассказали в Златоустовском пожарно-спасательном гарнизоне.

Спасатели добрались до детей на резиновой лодке. Там «мореплавателей» передали сотрудникам скорой помощи.