12.05.2021
В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную
12.05.2021
В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
12.05.2021
В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
12.05.2021
Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
12.05.2021
ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
12.05.2021
В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
12.05.2021
В Копейске накрыт наркопритон
27.04.2021
Задержаны иностранцы, организовавшие в Челябинске сообщество по торговле наркотиками
20.04.2021
Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
16.04.2021
Челябинск - лидер по числу отравлений наркотиками и алкоголем
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021