В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали двух учащихся техникума, у которых они изъяли порядка 20 пакетиков с «синтетикой». Студенты второго курса собирались заработать «легких» денег, делая «закладки». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

На территории отдела полиции «Горный» в подъезде многоквартирного дома у несудимого учащегося техникума, в ходе личного досмотра обнаружено и изъято семи полимерных пакетов с синтетическим наркотиком зеленого и белого цвета.

«Также на территории отдела полиции «Новозлатоустовский» у дома в районе проспекта Мира также у учащегося техникума и школы, было найдено 20 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Установлено, что наркотические средства они приобрели и хранили с целью сбыта», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД Златоуста Ольга Аристова.

Всего полицейскими изъято более 200 граммов синтетики.

В полиции не называют название учебного заведения исходя из интересов следствия. Известно, что потенциальные «закладчики» учились на втором курсе техникума.

Возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.