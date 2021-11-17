В Златоусте уголовник угнал машину автоледи, которая отказалась его подвозить

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого в совершении угона машины. Автоледи не захотела его подвозить и осталась без своей машины.

В полицию Златоуста обратилась местная жительница, которая рассказала, что она привезла ребенка в детский сад, а когда садилась обратно в машину, то в нее заскочил мужчина и потребовал его подвезти.

Женщина отказалась выполнить просьбу, тогда он начал ей угрожать. Автоледи выбежала из машины и стала звонить мужу. В это время мужчина пересел на водительское сиденье и уехал на машине женщины.

«В ходе проведенных мероприятий по горячим следам сотрудники ДПС задержали схожего по приметам мужчину и доставили в ОП «Горный» ОМВД для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний местный житель. Как оказалось, проехав определенное расстояние, злоумышленник бросил автомобиль на проезжей части и пересел в такси», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.