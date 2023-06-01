Во время полета из Сочи в Челябинск скончалась 45-летняя женщина

Во время авиаперелета из Сочи в Челябинск на борту воздушного судна скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка.

ЧП произошло 31 мая 2023 года около 15 часов 30 минут. «На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», скоропостижно скончалась женщина, 1977 года рождения», - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Свердловской транспортной прокуратурой организованна проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

Доследственную проверку по факту смерти пассажирки проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Как сообщили в ведомстве, следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий направленных на установлении всех обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.